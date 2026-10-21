Fernandinho retorna à Votuporanguense para disputa da A2 2027 (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) confirmou o retorno do meia-atacante Fernandinho para a temporada 2027. O jogador vai defender a equipe de Votuporanga na disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2027, cuja próxima edição tem início previsto para janeiro.
Fernandinho integrou o elenco do CAV na campanha de 2026, quando o clube chegou às semifinais da Série A2. Em comunicado divulgado para anunciar o jogador, a diretoria alvinegra destacou a participação de Fernandinho na última temporada e a identificação com a torcida: “A torcida alvinegra pode comemorar! Um dos grandes destaques da campanha histórica do Clube Atlético Votuporanguense no Paulistão A2 de 2026 está confirmado para a temporada 2027! Habilidoso, veloz e dono de muita qualidade técnica, o jogador foi peça importante na trajetória da Alvinegra até as semifinais da Série A2 de 2026, conquistando seu espaço e o carinho da torcida. Um dos grandes destaques da temporada, Fernandinho conquistou seu lugar nos braços da torcida alvinegra e seguirá defendendo nossas cores em 2027”.
Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Fernandinho tem 34 anos, mede 1,78 metro e atua como meia-atacante. O jogador é destro e acumula passagens por Portuguesa, Ypiranga-RS, Ferroviária, Remo, Brusque, Água Santa, São Bento, Amazonas FC, Pouso Alegre, Uberlândia, Al Hussein (Jordânia) e Ituano.