Votuporanguense contrata filho de craque da seleção de 82

publicado em 28/11/2026

Fabrício Isidoro (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã deste sábado (28) a contratação do volante Fabrício Isidoro para a temporada 2027. Com ampla experiência no futebol nacional e internacional, o jogador chega do Athletic-MG, clube pelo qual disputou 20 partidas no Campeonato Brasileiro da Série B em 2025.“Com uma longa trajetória no futebol português, Fabrício defendeu o Farense por sete temporadas, disputando inclusive a elite do futebol de Portugal e acumulando mais de 200 partidas pelo clube. O volante carrega também um sobrenome de respeito no futebol brasileiro. Filho do ex-jogador Paulo Isidoro, ídolo do Atlético Mineiro e do Grêmio e integrante da histórica Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982, Fabrício construiu sua própria trajetória no futebol. Experiência, personalidade e qualidade para fortalecer o meio-campo alvinegro nos desafios da temporada 2027. Seja muito bem-vindo, Fabrício Isidoro! Que seja uma trajetória de grandes conquistas com a camisa da Pantera”, comunicou o CAV em suas redes sociais.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.