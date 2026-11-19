O goleiro Marcão jogou em 2026 pelo Rio Preto e e pelo Tupã

publicado em 25/11/2026

Marcão tem 23 anos Foto: CAV

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou mais um reforço para seu elenco nesta quarta-feira (25). Trata-se do goleiro Marcos Alessandro, de 23 anos, que será mais um jogador para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2027, que começa em janeiro.“Com 23 anos e 1,98 m de altura, o jovem goleiro chega para fortalecer o sistema defensivo alvinegro. Com passagens pelas categorias de base do Internacional e do Avaí, Marcão disputou 11 partidas em 2026, defendendo as equipes do Rio Preto e do Tupã”, destacou o clube no pronunciamento.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.