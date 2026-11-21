Everton Guimarães, o Nino, viaja com a namorada e dois amigos para acompanhar a decisão contra o Estudiantes neste sábado, em Montevidéu
O quarteto registrou o início da jornada com uma foto em frente a sede da Mancha Verde em Votuporanga Foto: Arquivo Pessoal
Da Redação
Um Ford Fiesta, quatro torcedores e cerca de 2.100 quilômetros de estrada separam Votuporanga do Estádio Centenário, em Montevidéu. Foi nesse carro que Everton Guimarães, conhecido como Nino, saiu da cidade às 13h de quarta-feira (25) com a namorada, Marcela, e os amigos Bruno, de João Pessoa, e Eduardo Gianini. O destino é a final da Libertadores, que Palmeiras e Estudiantes disputam neste sábado (28), às 17h, no mesmo horário de Brasília.
Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade durante a viagem, Nino contou que um dos trechos mais difíceis foi a passagem pela Serra Catarinense. O grupo cruzou a região à noite e enfrentou forte neblina. Já na fronteira com o Uruguai, ao passar pela imigração, os quatro encontraram outros palmeirenses que também seguiam para a decisão.
Esta será a segunda final consecutiva da Libertadores que Nino acompanha de perto. No ano passado, ele esteve em Lima, no Peru, onde o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Flamengo. Desta vez, o torcedor segue otimista e disse que espera voltar a Votuporanga com a taça.
Para o Palmeiras, a decisão marca o retorno ao estádio onde conquistou a Libertadores de 2021, com vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na prorrogação. No sábado, o time volta ao Centenário em busca do quarto título continental.