Kauã Vinicius Ferreira Verde disputou pela primeira vez uma competição mundial e ficou em segundo lugar

publicado em 13/11/2026

Kauã Vinicius Ferreira Verde disputou pela primeira vez uma competição mundial (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO adolescente votuporanguense Kauã Vinicius Ferreira Verde, de 13 anos, conquistou o vice-campeonato mundial de jiu-jítsu no World Youth Jiu-Jítsu Championship, disputado nesta quinta-feira (12), em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.Morador do bairro Boa Vista, em Votuporanga, Kauã ficou com a segunda colocação na categoria Youth (juvenil), faixa amarela. A competição reuniu atletas de diferentes localidades e marcou a primeira participação do jovem em um campeonato mundial da modalidade.O atleta treina na academia Jiu-jítsu Brothers Team, sob orientação dos mestres Matheus de Oliveira, conhecido como Bizuca, e Raphael de Oliveira, conhecido como Pé. Além do resultado obtido no Mundial, Kauã também mantém a primeira colocação na categoria em que compete no Campeonato Regional CIJJ, no qual segue na liderança da classificação. O adolescente também possui um título brasileiro pela XCJJ.A participação em Abu Dhabi representa a estreia do votuporanguense em uma disputa mundial, na qual alcançou a final de sua categoria e encerrou a competição com o vice-campeonato. Com os resultados conquistados em competições regionais, nacionais e internacionais, Kauã passa a integrar o grupo de atletas de Votuporanga que alcançaram posições de destaque em torneios de jiu-jítsu. O atleta é filho de Bruna Sampaio e Vinícius Verde, e no mesmo dia da conquista ele foi graduado com a faixa laranja.