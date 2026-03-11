Faleceu na tarde desta quarta-feira (18) Aparecida Rodrigues. Ela tinha 69 anos e estava internada no Hospital de Base de Rio Preto. Conhecida como “Cidinha do Postão”, ela trabalhou por mais 30 anos no antigo Postão de Saúde, onde hoje é o AME. Amada por todos, ela deixa dois filhos, Flávia e Cláudio, o genro Júnior e a nora Eunice, os netos Guilherme, Enzo, Theo, Ravy e Nathália e o bisneto Benício. O velório é nesta quinta-feira (19), no Velório Municipal até as 17h, seguido do sepultamento no Cemitério Municipal. A família agradece o apoio e carinho de todos.