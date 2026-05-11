Um homem de 63 anos morreu após ser esfaqueado na tarde de domingo (24), em São José do Rio Preto. Uma mulher de 24 anos foi detida em flagrante e é apontada como suspeita do homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 17h para atender uma solicitação de socorro em uma residência na rua Jório Basso, na Vila Anchieta. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a jovem, que confessou ter discutido com a vítima e admitiu ter desferido golpes de faca contra o homem.

Dentro da casa, os agentes localizaram a vítima sobre a cama, coberta por um cobertor e com um travesseiro sobre o rosto. O idoso já não apresentava sinais de vida.

A perícia constatou que o homem foi atingido por aproximadamente 56 facadas. As investigações preliminares indicam que ele possuía dificuldades de locomoção, fazia uso de muletas e estava deitado quando ocorreu a agressão.

Segundo informações registradas pela polícia, a suspeita teria deixado o imóvel após o crime, pulando o portão da residência. Em seguida, ela teria tomado banho e trocado de roupa. Aos policiais, afirmou ter agido por medo da vítima, sem detalhar as circunstâncias da motivação.

De acordo com apuração inicial, os dois teriam discutido após o homem retomar um celular adquirido para a jovem, devido à falta de pagamento das parcelas do aparelho.