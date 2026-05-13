Falecimento
Falece Anísio Faustino Alves, da Capela Santos Reis e Nossa Senhora da Paz
Ele tinha 75 anos e era neto de um dos fundadores de Votuporanga
Faleceu, aos 75 anos, Anísio Faustino Alves. Ele morava na zona rural de Votuporanga e sofreu dois infartos na tarde desta terça-feira (19), falecendo antes de chegar à Santa Casa. Anísio era um dos fundadores da Capela Santos Reis e Nossa Senhora da Paz, localizada na Vila Paes, e era neto de Demétrio Guimarães, um dos fundadores da cidade e o responsável por doar o terreno da Igreja Santa Luzia. O velório é nesta quarta-feira (20) até as 11h no Velório Municipal, seguido do enterro no Cemitério Municipal. Ele deixa a esposa, dois filhos, uma filha e três netos. A família agradece o carinho de todos.
