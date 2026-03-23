Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, na manhã deste domingo (29), Jerônimo Severino Pereira. Aos 68 anos, ele estava aposentado, mas trabalhou por muitos anos como eletricista na Facchini. Morador da rua José Ferreira Vieira há quase meio século, ele estava internado na Santa Casa desde o dia 9 deste mês. O velório começou no domingo e vai até as 11h desta segunda-feira (30) no Velório Municipal, seguido do enterro no Cemitério municipal às 11h. Jerônimo deixa a esposa Maria Ângela, as filhas Sueli e Danitiele e três netos. A família agradece o apoio de todos.