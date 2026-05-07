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Faleceu, na noite desta quinta-feira (14), o médio Thiago Lima Santana, aos 37 anos. Ele morava e trabalhava em Buenos Aires há quase uma década e faleceu em São Paulo após contrair meningite, ser internado, mas não resistiu. Ele era solteiro e deixa os pais, Nailton Santana e Alba Valéria Lima Santana. O velório começará nesta sexta-feira (15) às 15h no Velório Municipal com a chegada do corpo e o sepultamento será no sábado (16).
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