Faleceu, na Santa Casa de Votuporanga neste domingo (22), o mecânico aposentado Rodolfo Nogueira Baptistello. Natural de Ariranha (SP), ele tinha 93 anos e era um espírita dedicado, participando de várias comunidades de Votuporanga e da região. Ele era viúvo da esposa Elza e deixa o filho Marcos, seus quatro netos, além de bisnetos. O velório será nesta segunda-feira (23) no Velório Municipal de Votuporanga das 8h às 12h, e depois segue para sepultamento em São José do Rio Preto.