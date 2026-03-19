Foto: Arquivo pessoal
Faleceu, na noite desta quinta-feira (26), Maria Niderci Lobianco Passolongo. Ela tinha 76 anos e lutava contra um câncer. Maria faleceu em Catanduva, no Hospital Emílio Carlos, em Catanduva. Moradora da rua Presidente Dutra desde antes dos anos 2000, ela deixa dois filhos, uma filha, nove netos e 3 bisnetos. O velório será no Velório Municipal nesta sexta-feira (27) entre 11h e 17h, com o enterro no Cemitério Municipal logo em seguida. A família agradece ao carinho de todos.