Unidade móvel ficará instalada na Concha Acústica e oferecerá mamografias gratuitas para mulheres

publicado em 02/03/2026

A unidade móvel ficará estacionada na rua Amazonas, nas proximidades da Concha Acústica. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Os atendimentos da carreta do programa Mulheres de Peito têm início nesta terça-feira (3/3), em Votuporanga. A unidade móvel, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, permanecerá no município até o dia 14 de março, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde.É importante destacar que o trabalho da carreta é voltado prioritariamente à demanda espontânea. Mesmo as mulheres que possuam pedido médico emitido pela Unidade de Saúde não serão previamente agendadas. Todas deverão comparecer ao local às 8h para retirada de senha com a equipe da unidade móvel, respeitando o limite diário de atendimentos.A vinda da carreta é resultado de articulação do prefeito Jorge Seba junto à Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de reduzir a fila de espera por mamografias no município.“O cuidado com a saúde da mulher exige planejamento, investimento e presença do poder público. Trabalhamos para garantir que Votuporanga tenha acesso a programas estratégicos como este, que ampliam a oferta de exames, reduzem filas e fortalecem a prevenção. Nosso compromisso é assegurar atendimento digno, ágil e de qualidade para quem mais precisa”, afirmou o prefeito Jorge Seba.A unidade móvel ficará estacionada na rua Amazonas, nas proximidades da Concha Acústica, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Reforçando que as senhas serão distribuídas diariamente a partir das 8h, diretamente pela equipe da carreta, e os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.“A mamografia é fundamental para o diagnóstico precoce, que faz toda a diferença nas chances de tratamento e cura. Estamos mobilizando nossas equipes para orientar, acolher e acompanhar essas mulheres, garantindo que o cuidado não termine no exame, mas siga dentro da nossa rede de saúde”, destacou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.O atendimento é destinado prioritariamente a mulheres de 50 a 74 anos, que podem realizar o exame apresentando RG e Cartão SUS. Também serão atendidas mulheres de 35 a 49 anos e aquelas com 75 anos ou mais; nesses casos, é necessário apresentar, além do RG e Cartão SUS, o pedido médico do SUS.Serão distribuídas diariamente 50 senhas durante a semana e 25 aos sábados. A expectativa é que cerca de 500 mulheres sejam atendidas pelo programa.A mamografia é um exame de imagem semelhante ao raio-X, capaz de identificar alterações ainda em estágio inicial. O diagnóstico precoce amplia as chances de tratamento eficaz e recuperação.Criado pelo Governo do Estado, o programa Mulheres de Peito tem como objetivo ampliar o acesso à mamografia, conscientizar sobre a importância da prevenção e facilitar o início do tratamento quando necessário.