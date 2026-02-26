Foto: Google Street View/Divulgação
Na madrugada deste sábado (28), um homem foi socorrido no bairro Jardim das Oliveiras, em Rio Preto, com as vísceras expostas após ter sido esfaqueado. Segundo a polícia, moradores relataram ter visto o homem andando ferido e pedindo ajuda.
Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, após ter sido acionada por vizinhos, eles encontraram a vítima com exposição intestinal decorrente de um ferimento na região abdominal. O Samu também foi chamado ao local e, após fazer o primeiro atendimento no local, levou o ferido para o Hospital de Base.
Devido ao estado de saúde delicado do homem, ele não conseguiu prestar depoimento nem fornecer informações. De acordo com a polícia, ele não portava documentos. O Hospital de Base não divulgou informações sobre o quadro clínico da vítima. A Polícia Civil vai investigar o ocorrido, após o mesmo ter sido registrado como tentativa de homicídio.