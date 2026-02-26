Habilite o JavaScript da página! Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!

Impressão bloqueada! Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2026/03/homem-sofre-tentativa-de-assassinato-e-recebe-socorro-com-as-visceras-expostas-na-regiao-n86391 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco