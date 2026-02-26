Aulas são realizadas às terças e quintas-feiras no IFSP e aos sábados no CSU; podem participar interessados a partir dos 8 anos

publicado em 02/03/2026

Aulas são realizadas no IFSP: Foto: Prefeitura de Votuporanga

Disciplina, respeito e formação dentro e fora do tatame. A Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Taekwondo, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Esportes e Lazer com foco na formação esportiva e social de crianças e jovens.As atividades são coordenadas pela Secretaria de Esportes e Lazer e podem receber interessados a partir dos 8 anos de idade. As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30, no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Câmpus Votuporanga, localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014, no bairro Pozzobon. Também há turma aos sábados, das 14h30 às 16h, no Centro Social Urbano (CSU), na rua Thomas Paes da Cunha Filho, nº 3.556, no bairro Vila Muniz.As inscrições devem ser feitas diretamente nos locais das aulas, e o participante já pode iniciar as atividades no mesmo dia. No caso de menores de idade, é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis, com documentos pessoais (RG e CPF).O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca que a proposta vai além da prática esportiva. “O Taekwondo contribui para o desenvolvimento físico, mas também fortalece valores como disciplina, autocontrole, respeito e convivência em grupo. Queremos ampliar o acesso ao esporte e oferecer oportunidades que façam diferença na vida das nossas crianças e jovens”, afirmou.O prefeito Jorge Seba ressaltou a importância do investimento contínuo em atividades gratuitas. “O esporte é ferramenta de inclusão social, saúde e educação. Estamos incentivando hábitos saudáveis e promovendo cidadania. Seguimos trabalhando para garantir mais acesso, mais oportunidades e mais qualidade de vida para a população”, destacou.Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (17) 3426-1200.