Urupês, que tem quase 14 mil habitantes, é a primeira cidade do estado a realizar essa ação

publicado em 02/03/2026

Urupês é a primeira cidade do estado a realizar essa ação. Foto: stefamerpik/Freepik

A cidade de Urupês vai ser a primeira cidade do estado de São Paulo a oferecer o medicamento tirzepatida, conhecido comercialmente como Mounjaro, para combate contra a obesidade. O remédio, que tem ganhado popularidade nos últimos anos, será distribuído de maneira gratuita para os pacientes.De acordo com o prefeito Roberto Cacciari Filho (PL), que é médico cirurgião, já foram adquiridas 60 ampolas do medicamento, com previsão total de investimentos na faixa dos R$ 125 mil e atendimento de 200 pessoas.O foco do programa, apelidado de “Bolsa Mounjaro”, é conter a epidemia de obesidade. De acordo com informações do Ministério da Saúde, aproximadamente 43% da população de Urupês é obesa e 7,38% é morbidamente obesa. É importante destacar que, segundo a secretaria de saúde, os pacientes que poderão receber o medicamento terão que ser de baixa renda, ser maior de 40 anos, diagnóstico de obesidade e que tenha tratamento farmacológico prévio documentado nos últimos 6 meses.