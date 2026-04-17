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Faleceu, na madrugada desta segunda-feira (27), a senhora Joana Anastácia, aos 78 anos. Ela estava internada na Santa Casa de Votuporanga desde a última quarta-feira. Moradora da rua Miguel Andreu e do bairro Estação a vida toda, ela deixa três filhos vivos, dois in memoriam, netos, bisnetos e tataranetos. O velório será nesta segunda-feira no Velório Municipal, com enterro às 17h no Cemitério Municipal. A família agradece o apoio de todos.
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