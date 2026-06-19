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Falecimento
Falece Maria Alonso Lorente Mega, aos 99 anos
Ela era avó do pré-candidato a deputado federal Dalbet Mega
Faleceu nesta quarta-feira (24), aos 99 anos, Maria Alonso Lorente Mega, moradora de Votuporanga.
Ela deixa os filhos João Valdir Mega Alonso, Vicentina Mega Casali e Eurides Mega Ferreira, sete netos, incluindo o pré-candidato a deputado federal Dalbet Mega, e oito bisnetos, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga até as 17h desta quarta. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
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