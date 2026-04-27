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Faleceu, na noite desta terça-feira (28), Eliandro Batista Madrid. Ele tinha 59 anos e era vendedor aposentado. “Dozão”, como era conhecido, estava internado na Santa Casa há um mês devido a um AVC. Ele morou por muitos anos em São Paulo, mas voltou para Votuporanga quando se aposentou. Ele deixa a filha Maria Letícia e o enteado Frázio. A Família agradece a solidariedade de todos.
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