Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, na madrugada desta quinta-feira (16), Francisca Aparecida da Silva Miranda Gomes, aos 65 anos. Ela morava na rua Nelcíades Oliveira há mais de 30 anos, e foi onde ela faleceu. “Dona Preta”, como era muito conhecida, deixa os filhos Diego Miranda Gomes, Daniela Gomes Duarte, Dellami Miranda Gomes Alves e Leonardo Vitor da S. Gomes, os genros Rodrigo Alexandre Duarte e Reinaldo Alves, a nora Ironilda Vieira Brito Gomes, além de seis netos. O velório é nesta quinta no Velório Municipal até as 17h, com o enterro no Jardim das Flores logo em seguida. A família agradece o apoio.