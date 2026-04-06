Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, em sua casa, na madrugada desta terça-feira (14), aos 72 anos, Falece Isabel Soares de Campos. Moradora da rua Xingu, ela era muito conhecida e amada no Pozzobon. “Belinha”, como era carinhosamente conhecida, deixa quatro filhos e seis netos, além de muitos amigos e amigas. O velório será durante todo o dia e noite desta terça no Velório Municipal, com o enterro sendo na manhã desta quarta-feira (15) às 9h no Cemitério Jardim das Flores. A família agradece pelo carinho de todos.