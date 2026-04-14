Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, na tarde desta quarta-feira (15), Adelícia Ângela da Silva. Ela tinha 88 anos e estava internada na Santa Casa. Conhecida em Álvares Florence como “Dona Delice”, ela era uma pessoa feliz e alegre, que gostava muito de dançar e cantar, principalmente forró, além de ser uma católica fervorosa. O velório é nesta quinta-feira (16) no Velório Municipal de Álvares Florence até as 12h, com enterro no Cemitério Municipal logo em seguida. Ela deixa duas filhas e cinco netos. A família agradece à solidariedade.