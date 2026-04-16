Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, neste domingo (19), Jari Molina Fernandes, um dos mais conhecidos cabos eleitorais da cidade. Conhecido por fazer parte de campanhas para vereadores, prefeitos e deputados, ele tinha sua história intrinsicamente ligada à política da cidade.
Ele estava internado na Santa Casa há uma semana, onde veio a falecer. O velório e enterro foram ambos no domingo. Ele deixa o filho Tiago Simonato Molina, servidor da Caixa Econômica Federal de Votuporanga, e os netos Giovani Sabadoto Molina e Gianluca Sabadoto Molina.