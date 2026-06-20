Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mostra um crescimento no número de eleitores na cidade nos últimos anos

publicado em 20/06/2026

Cartório Eleitoral de Votuporanga Foto: A Cidade

Da redaçãoVotuporanga tem 6% a mais de mulheres eleitoras do que homens. Isso é o que indica a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o fim do período de mudança de domicílio para as eleições deste ano.No total, são 36.684 eleitoras na cidade, contra 32.422 do gênero masculino, uma diferença de mais de 4 mil pessoas. Apesar de maioria entre eleitores, as mulheres ainda são sub-representadas em cargos políticos. Na cidade, dos 15 vereadores, apenas duas são mulheres, ou apenas 13,3% dos políticos.Essa diferença está presente em todo o Brasil, mas com uma pequena diferença. No país inteiro são 52,47% de mulheres e 47,51% de homens. Considerando que este ano as eleições são estaduais e federais, as mulheres tem uma chance de tentar diminuir a sua falta de representação no congresso, já que apenas 107 das 594 cadeiras são ocupadas por elas, ou 18,7%.Outros dados interessantes também estão na base de dados do STF. A esmagadora maioria do eleitorado da cidade é composta de pessoas que estão solteiras ou casadas, com 88% do total – o restante são viúvos, divorciados ou separados judicialmente. Dentre as duas categorias não existe muita distinção também, já que 30.290 são casados e 30.511 solteiros.As informações referentes à escolaridade dos eleitores levantam preocupação, pois mais de 39% não concluíram o ensino médio, enquanto apenas 19,26% tem ensino superior completo. Destes últimos, a maioria também é do sexo feminino.O número de eleitores mostrou bastante crescimento. Entre 2009, o primeiro ano da base de dados, até hoje, foi um aumento de quase 7 mil pessoas, saindo de 62.451 para 69.108, um aumento de 10%. Apesar disso, a cidade não está com a maior quantidade de eleitores já registrada, que foi em 2023, quando 72.932 pessoas estavam registradas na cidade.