A 22ª Sessão Ordinária poderá ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga. A transmissão também será realizada ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube

publicado em 20/06/2026

A 22ª Sessão Ordinária poderá ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga Foto: Câmara Municipal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (22), a partir das 18h, a 22ª Sessão Ordinária de 2026. Na oportunidade, os vereadores irão apreciar e votar 10 projetos que tratam de diferentes áreas da administração pública municipal.Entre as matérias que serão analisadas está o veto total ao projeto que dispõe sobre a transparência das informações relativas aos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos no município de Votuporanga e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador Cabo Renato Abdala.Também será votado o projeto que denomina como Rua Antônio Paulo Augusto uma via localizada no loteamento Parque Residencial Eplatz. A autoria é do vereador Osmair Ferrari.Outro projeto em pauta prevê a denominação do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Hermelinda Marcioli Olivo, localizado no bairro Parque Boa Vista I. A proposta tem autoria dos vereadores Daniel David e Osmair Ferrari.Os parlamentares ainda apreciarão a proposta que denomina como Rua Adriana Miranda Brito da Silva uma via localizada no loteamento Parque Esplanada. O projeto é de autoria do vereador Cabo Renato Abdala.Na área ambiental, será analisado o projeto do Poder Executivo que dispõe sobre a denominação do “Centro de Educação Ambiental”, a ser instalado no Horto Florestal Sérgio Ramalho Matta, institui o Programa Municipal Horto + Sustentável e estabelece outras providências.Também de autoria do Poder Executivo, será votado o projeto que institui o Programa Municipal Moeda Verde Digital e Incentivo à Reciclagem, com o objetivo de incentivar práticas de reciclagem no município.Outra matéria apresentada pelo Executivo cria o Programa “Sentinelas do Meio Ambiente”, voltado ao monitoramento ambiental remoto por meio do uso de drones e tecnologias de fiscalização inteligente para coibir o descarte irregular de resíduos em Votuporanga.Os vereadores analisarão ainda um projeto do Poder Executivo que altera as Leis Municipais nº 7.340 e nº 7.341, ambas de 5 de dezembro de 2025, e autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 40 mil.Na pauta também está o projeto que denomina como Rua Josemiro Antônio de Oliveira uma via localizada no loteamento Parque Residencial Eplatz. A autoria é do vereador Cabo Renato Abdala.Por fim, será apreciado outro projeto do Poder Executivo que altera as Leis Municipais nº 7.340 e nº 7.341, de 5 de dezembro de 2025, e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 650 mil.A 22ª Sessão Ordinária poderá ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga. A transmissão também será realizada ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.