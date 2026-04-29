Falecimento
Falece Maria Helena de Oliveira Marques, aos 78 anos
Ela era costureira aposentada e muito conhecida na comunidade
Faleceu, na noite desta terça-feira (5), Maria Helena de Oliveira Marques, aos 78 anos. Ela era muito conhecida no bairro Chácara Aviação, onde residia desde 1978. Natural de Américo de Campos, “Dona Maria” trabalhou muito como costureira. O velório é nesta quarta-feira (6) até as 17h, seguido do enterro no Jardim das Flores. Ela deixa seu esposo, um filho, nove irmãos e muitos sobrinhos. A família agradece o apoio de todos.
