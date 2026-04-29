Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, nesta segunda-feira (4), Eraclides de Souza Pimenta, o “Seu Eraque”. Ele tinha 76 anos e era um símbolo da Folia de Reis local, além de atuar como Mestre da Companhia de Santos Reis Garça Branca.
Natural de Minas Gerais, ele cresceu e foi criado em Américo de Campos, mas vivia há mais de 40 anos no Pozzobon. Muito amado e respeitado por todos os que o conheciam, ele era parte integral da cena de cultura popular em Votuporanga.
Ele deixa os filhos Eraclides Reis e Glaucinéia, o neto João Paulo e muitos amigos. O velório será na Paróquia Santa Joana. O prefeito Jorge Seba postou em suas redes sociais sobre o falecimento de Eraclides, falando que ele “faz parte da nossa história, da identidade e da memória afetiva do nosso povo.” Na sessão ordinária da Câmara de Votuporanga, foi respeitado um minuto de silêncio em respeito ao músico.