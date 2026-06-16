José Ferraz Neto (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu nesta sexta-feira (19), em Rio Claro, José Ferraz Neto, de 81 anos. “José Ferraz Neto exercia, com dedicação e responsabilidade, o cargo de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo da AAFC, vindo a falecer no cumprimento de sua função. Sua ausência será sentida por todos nós, que reconhecemos sua contribuição e compromisso com a nossa associação”, comunicou a Associação dos Aposentados da Fundação Cesp (Companhia Energética de São Paulo). Ferraz foi gerente da Cesp em Votuporanga nos anos 80. O velório começou às 9h no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro, onde ocorre o sepultamento às 15h.