Marlene Orlandi D’Avoglio (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu na manhã deste sábado (1º), em Votuporanga, por volta das 8h, Marlene Orlandi D’Avoglio, de 85 anos. Era viúva (esposo Armando D’Avoglio) e deixa os filhos Vania, Adriano, Alessandra e Luciana, além de netos, demais familiares e amigos. Foi professora e empresária da Villagio Turismo. Marlene residia no bairro Jardim Marin. O velório será no Sagrado Coração, Av. República do Líbano, 1722, das 15h às 22h, e amanhã das 7h30 às 9h30. O sepultamento ocorrerá às 10h no Cemitério Jardim das Flores.