Morre aos 76 anos Walter Yosito Ocamoto, referência no esporte e na comunidade de Votuporanga

publicado em 01/08/2026

Walter Yosito Ocamoto (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Votuporanga recebeu com pesar, na manhã deste sábado (1º), a notícia da morte de Walter Yosito Ocamoto, aos 76 anos. Ele faleceu em sua residência após sofrer um infarto fulminante. Reconhecido como uma das figuras mais respeitadas do município, construiu uma história marcada pela atuação no esporte, na comunidade, na Igreja Católica e também na vida pública.Ao longo de sua trajetória, Walter dedicou-se ao judô como Sensei da tradicional Associação Judô Cerejeira, onde formou diversas gerações de atletas. Ex-alunos e familiares o recordam como um educador que, além do ensino da modalidade, transmitia princípios como disciplina, respeito e perseverança.Também teve participação ativa na comunidade católica, exercendo a função de ministro da Eucaristia em sua paróquia. No trabalho pastoral, era presença constante nas celebrações e nas atividades religiosas, desempenhando suas funções com dedicação.Na área empresarial, atuou como diretor e sócio da Soberana Equipamentos Agrícolas e também da antiga Tawaty, contribuindo durante muitos anos para o desenvolvimento econômico de Votuporanga e da região.A participação de Walter Ocamoto na política municipal também marcou sua trajetória. Ele foi suplente de vereador e concorreu a uma vaga na Câmara Municipal nas duas últimas eleições.O corpo será velado no Velório Municipal, a partir das 18h, e o seu sepultamento será neste domingo (2), às 17h.