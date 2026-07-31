O Bon Odori tem origem no Festival Obon, celebrado em diferentes regiões do mundo

publicado em 01/08/2026

Evento promovido pela Ancevo reúne danças, gastronomia típica e manifestações culturais em mais uma edição da tradicional festa aberta ao público no Centro Social Urbano Foto: Ancevo

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA programação comemorativa pelos 89 anos de Votuporanga terá neste sábado (1) mais uma atração voltada à valorização das tradições culturais. A partir das 19h, o Centro Social Urbano (CSU) recebe a 53ª edição do Bon Odori, evento organizado pela Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo), que contará com apresentações típicas, culinária japonesa e momentos de confraternização. A iniciativa faz parte das festividades pelo aniversário do município, comemorado em 8 de agosto, e tem apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Governo.Aberta à participação da comunidade, a celebração é realizada todos os anos e busca preservar uma das mais importantes expressões da cultura japonesa. O Bon Odori tem origem no Festival Obon, celebrado em diferentes regiões do mundo, e representa o retorno dos espíritos dos antepassados para visitar seus familiares, simbolizando um período de gratidão, lembrança e fortalecimento dos vínculos entre as pessoas.Durante a noite, os participantes poderão acompanhar as tradicionais danças em círculo ao redor da torre central, chamada yagura, embaladas por músicas típicas e pelo som dos tambores japoneses, os taikos. Também é comum que parte do público participe usando o yukata, traje tradicional de verão japonês, característica que contribui para manter a identidade da celebração.A festa ainda contará com opções da gastronomia japonesa, incluindo sushi, bentô e mandiu, além de pastéis, doces e outros alimentos. Em Votuporanga, o Bon Odori tornou-se um evento que reúne famílias, amigos e admiradores da cultura japonesa, promovendo o encontro de diferentes gerações em uma noite de integração.Gratuita, a 53ª edição do Bon Odori integra a programação especial de aniversário da cidade e evidencia a diversidade cultural presente na história de Votuporanga, proporcionando ao público mais uma oportunidade de conhecer e vivenciar uma tradição mantida ao longo das gerações.