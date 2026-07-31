Serão feitas reformas no deque de madeira, nos banheiros do térreo e no muro de contenção abaixo

publicado em 01/08/2026

O dinheiro investido é em grande parte do estado de São Paulo Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO Parque da Cultura de Votuporanga vai passar por mais uma etapa de melhorias e reformas em sua estrutura. Mais especificamente, no deck de madeira, localizado no edifício central do parque e que abriga a biblioteca, museu e sala de cinema. O valor orçado para essa obra fica em torno de R$ 709 mil.O edital da licitação foi publicado pela Prefeitura e indica as operações que serão feitas, a começar pela reforma e substituição do deck existente no local. De acordo com o projeto, a madeira que compões o local será retirada e reformada, com a Secretaria de Cultura sendo responsável pela sua destinação final, e será substituída por uma madeira plástica (PEAD). Outro ponto importante do deck é a recuperação e reforço da estrutura metálica de apoio, que vai contar também com nova impermeabilização da laje dos banheiros, localizados junto da escada.Abaixo do prédio central, mas não menos importante, será a construção de um muro de vedação, com sistema de impermeabilização, logo abaixo do deque. Ele vai ter o objetivo de criar uma barreira física, ajudando a impedir a penetração da água e integrar-se à área já contemplada pela reforma do deck. Esse novo reforço será feito junto da parede de contenção já existente no local.No projeto, a Prefeitura justifica a obra dizendo que “as intervenções têm como finalidade recuperar estruturas que apresentam desgaste decorrente da ação do tempo, das intempéries e da utilização contínua, restabelecendo condições adequadas de segurança, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade.”O órgão ainda afirma que as obras trarão mais segurança e tranquilidade para os munícipes que utilizam o sistema de lazer em questão. “A execução da obra permitirá a modernização das estruturas existentes, a valorização do patrimônio público municipal e a melhoria das condições de uso do Parque da Cultura, proporcionando maior segurança, conforto e acessibilidade aos usuários, além de contribuir para o fortalecimento das atividades culturais, esportivas, turísticas e de lazer desenvolvidas no local.”A verba utilizada para realizar essa obra será dividida entre o estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e da Prefeitura. No caso, serão R$ 600 mil de recursos estaduais e R$ 109.691,47 municipais. O Executivo Municipal destaca que “as adequações e melhorias serão executadas com recursos provenientes do Programa de Municípios de Interesse Turístico (MIT), constituindo investimento destinado à preservação e qualificação de importante equipamento público de uso coletivo, atendendo diretamente ao interesse público e aos objetivos estratégicos da Administração Municipal.”A previsão é que, após feita a licitação e emitida a ordem de serviço inicial, as obras demorem, no máximo, um ano.