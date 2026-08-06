Aposentado teve atuação em iniciativas sociais, participou da fundação da entidade e também concorreu ao cargo de vereador em eleições municipais

publicado em 18/08/2026

Manoel Joaquim Bernardes (Foto: Arquivo pessoal)

Aos 85 anos, Manoel Joaquim Bernardes morreu no começo da noite desta segunda-feira (17), enquanto estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Aposentado, ele esteve entre os responsáveis pela criação da Associação Antialcoólica de Votuporanga (AA), instituição que há anos presta apoio a pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas, além de ter exercido a presidência da entidade.A história de Manoel na associação foi construída ao lado de familiares e de seu irmão, o Tenente Mário Bernardes, também já falecido. Participando da fundação e do desenvolvimento da organização no município, ele passou a ser reconhecido por sua atuação em defesa da causa.Internado há alguns dias na Santa Casa de Votuporanga, Manoel morreu aproximadamente às 18h15 de segunda-feira. Sua trajetória também foi marcada pelo envolvimento em ações sociais e pela proximidade com entidades assistenciais do município, seguindo a tradição de participação comunitária presente em sua família.Na política local, Manoel também teve participação. Ele disputou algumas eleições municipais como candidato ao cargo de vereador em Votuporanga.Manoel Joaquim Bernardes era marido de Trindade Guirado Bernardes. Ele deixa os filhos Jesus Bernardes, Geremias Bernardes, Marta Bernardes, Jonas Bernardes e Madalena Bernardes, além de 13 netos e 22 bisnetos.