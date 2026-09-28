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Falecimento
Falece o Dr. Adolfo Melo, ex-provedor da Santa Casa de Vtouporanga
Faleceu na manhã desta sexta-feira (16), aos 87 anos, o Dr. Adolfo Melo. Médico ortopedista e traumatologista pioneiro, Dr. Adolfo dedicou cerca de 50 anos à medicina em Votuporanga e teve papel importante na história da Santa Casa.
Em 1968, iniciou o Ambulatório de Ortopedia da Santa Casa, contribuindo para ampliar a assistência e cuidar de gerações de pacientes. Também esteve à frente da Instituição como provedor, entre 1975 e 1978, dedicando sua liderança ao fortalecimento da Santa Casa.
O velório será realizado no Velório Sagrado Coração, entre 10h e 17h deste sábado (17). Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Votuporanga.
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