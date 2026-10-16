Os delegados Edson Sakashita e Rogério Montoro Foto: A Cidade
Da redação
Em entrevista coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (16) na Central de Flagrantes de Votuporanga, foram confirmados por quais crimes o sequestrador de Votuporanga irá responder. Caso ocorreu na manhã desta sexta.
De acordo com o delegado plantonista Rogério Montoro, o acusado responderá por cárcere privado, violência psicológica, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Segundo informações, essa medida foi posta após ele abusar sexualmente do filho de apenas 8 meses.
O delegado também informou que a audiência de custódia para definir se ele continuará preso será realizada na manhã deste sábado (17). Sobre a ex-companheira, ela é esperada ainda nesta sexta na delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido.
O também delegado Edson Sakashita confirmou que o preso possui uma vasta lista de crimes cometidos, inclusive de agressões contra a ex-companheira.