Em Votuporanga, a agência do INSS fica localizada na rua Santa Catarina, 3580, no Centro.
Entre quarta-feira (28) e sexta-feira (30), todas as agências do INSS espalhadas pelo Brasil estarão fechadas. O motivo é uma atualização programada dos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.
O INSS informou que o Meu INSS, tanto em site quanto aplicativo, e a central 135 ficarão indisponíveis até sábado (31). Ainda segundo o órgão, as atualizações são necessárias principalmente para assegurar a segurança de dados, estabilidade e eficiência dos serviços.
Pagamentos de benefícios começaram anteontem
De acordo com o calendário de pagamentos do INSS, os benefícios e auxílios de janeiro começaram a serem pagos segunda-feira (26). Para os pagamentos menores que um salário mínimo, o prazo é entre anteontem e dia 6 de fevereiro. Já para pagamentos com valores acima disso, a janela é entre os dias 2 e 6 de fevereiro.
Para se certificar da data de pagamento, é preciso verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Um exemplo: se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.
Em Votuporanga, a agência do INSS fica localizada na rua Santa Catarina, 3580, Centro.
Ressarcimento
O governo federal decidiu prorrogar até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o órgão, a decisão pretende garantir o amplo direito dos beneficiários que enfrentam instabilidades no Meu INSS.
O prazo original se encerraria em 14 de fevereiro. Em nota, o INSS informou que mantém contato diário com a Dataprev, estatal responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, cobrando explicações e providências.
De acordo com o balanço mais recente do INSS, cerca de 4,2 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões, de um total de R$ 6,2 milhões de contestações de cobranças. O governo estima, no entanto, que ainda existam 850 mil aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução.
O esquema de descontos indevidos foi revelado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou fraudes em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades associativas. As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do instituto em abril.
A prorrogação busca assegurar que todos os lesados pelo esquema possam recuperar os valores de forma simplificada e sem necessidade de ação judicial.