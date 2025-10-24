O INSS informou que o Meu INSS, tanto em site quanto aplicativo, e a central 135 ficarão indisponíveis até sábado (31)

publicado em 28/01/2026

Em Votuporanga, a agência do INSS fica localizada na rua Santa Catarina, 3580, no Centro. Foto: A Cidade

Da redaçãoEntre quarta-feira (28) e sexta-feira (30), todas as agências do INSS espalhadas pelo Brasil estarão fechadas. O motivo é uma atualização programada dos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.O INSS informou que o Meu INSS, tanto em site quanto aplicativo, e a central 135 ficarão indisponíveis até sábado (31). Ainda segundo o órgão, as atualizações são necessárias principalmente para assegurar a segurança de dados, estabilidade e eficiência dos serviços.De acordo com o calendário de pagamentos do INSS, os benefícios e auxílios de janeiro começaram a serem pagos segunda-feira (26). Para os pagamentos menores que um salário mínimo, o prazo é entre anteontem e dia 6 de fevereiro. Já para pagamentos com valores acima disso, a janela é entre os dias 2 e 6 de fevereiro.Para se certificar da data de pagamento, é preciso verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Um exemplo: se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é o 2.Em Votuporanga, a agência do INSS fica localizada na rua Santa Catarina, 3580, Centro.O governo federal decidiu prorrogar até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o órgão, a decisão pretende garantir o amplo direito dos beneficiários que enfrentam instabilidades no Meu INSS.O prazo original se encerraria em 14 de fevereiro. Em nota, o INSS informou que mantém contato diário com a Dataprev, estatal responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, cobrando explicações e providências.De acordo com o balanço mais recente do INSS, cerca de 4,2 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões, de um total de R$ 6,2 milhões de contestações de cobranças. O governo estima, no entanto, que ainda existam 850 mil aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução.O esquema de descontos indevidos foi revelado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou fraudes em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades associativas. As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do instituto em abril.A prorrogação busca assegurar que todos os lesados pelo esquema possam recuperar os valores de forma simplificada e sem necessidade de ação judicial.