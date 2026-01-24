Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções com pré e pós-jogo; a jornada esportiva começa às 14h

publicado em 28/01/2026

A Votuporanguense volta a jogar na tarde de hoje pelo Campeonato Paulista da Série A2. Foto: Rapha Marques

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na tarde desta quarta- feira (28) para enfrentar o Monte Azul, às 15h, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista. O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Após empate no fim de semana, a Alvinegra vai em busca da sua primeira vitória fora de casa. Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções com pré e pós-jogo. A jornada esportiva começa às 14h.O confronto é direto, uma vez que o Monte Azul é o quinto colocado, e a Pantera aparece na sequência. Paulo Roberto Santos, técnico da Alvinegra, não revelou quem começa jogando. Seguem fora os atacantes Marcos Nunes, Minho e Fernandinho, assim como o lateral-direito Vinícius Baracioli. A tendência é que o CAV comece o duelo com Gabriel Félix; Vinicius Baracioli, Matheusão, Amorim e Kauã; Feitosa, Alison e Feijão; Luiz Thiago, Orlando Júnior e Caio Mancha.Em conversa com a reportagem da Cidade FM 94,7 antes da viagem, o treinador disse esperar mais uma partida difícil. “É uma equipe que joga muito com a ligação direta, sem trabalhar muito a bola, principalmente jogando dentro de casa porque o campo não oferece muitas condições, não só pelas dimensões, mas pelo estado do gramado”, comentou.Nesta primeira fase da A2, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.Na próxima rodada, o CAV jogará na Arena Plínio Marin, sábado (31), às 18h, contra Grêmio Prudente.