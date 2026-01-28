O jornal A Cidade conversou com o empresário que está liderando o estudo de viabilidade do projeto

Parque aquático de Olímpia (Foto: Thermas dos Laranjais)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga poderá contar com um parque aquático nos moldes do Thermas dos Laranjais, localizado no município de Olímpia. O projeto da iniciativa deve ser apresentado em breve, conforme apurou a reportagem do jornalQuem está encabeçando a iniciativa é o empresário votuporanguense Rolando Cesar Castrechini Castilho Nogueira, o Rolandinho, do Grupo Rosa Mística. Em conversa com o, ele explicou que a ideia do parque aquático é um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo por seu pai, Rolando Nogueira, e que deverá contar também com a participação de outros empreendedores. “Votuporanga tem todas as condições em receber um empreendimento deste porte, e em breve futuro será apresentado ao prefeito Jorge Seba, que, igual ao vereador Meidão também está proporcionando todo apoio para viabilidade do empreendimento onde ainda dependerá também da aprovação e viabilidade de outros órgãos competentes”, revelou ele, que acrescentou que está sendo feito um estudo de viabilidade.A sugestão foi formalizada por meio de uma indicação apresentada na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso. A proposta indica a construção do empreendimento em uma propriedade de 53 alqueires pertencente ao empresário Rolandinho. A área está situada nas imediações do Centro de Eventos Elder Galera, às margens da Vicinal Ângelo Comar.De acordo com o texto da indicação apresentada na Câmara, a sugestão fundamenta-se na competência constitucional e regimental do Poder Legislativo Municipal de apresentar proposições voltadas ao aprimoramento das políticas públicas e ao desenvolvimento socioeconômico do município, atuando de forma propositiva junto à Administração Pública e à iniciativa privada. “A sugestão de implantação de um parque aquático, inspirado no modelo do Thermas dos Laranjais, de Olímpia, apresenta-se como empreendimento estratégico para a diversificação da matriz econômica local, com relevante potencial de indução ao desenvolvimento do turismo regional, ampliação da oferta de equipamentos de lazer e fortalecimento da cadeia produtiva ligada aos setores de serviços, comércio e hotelaria”, diz o texto.Ainda segundo o parlamentar, empreendimentos desse porte apresentam elevado efeito multiplicador sobre a economia local, com potencial para gerar empregos diretos e indiretos, ampliar a arrecadação tributária e estimular investimentos complementares em infraestrutura urbana e mobilidade, além de contribuir para a valorização imobiliária das áreas do entorno. O texto da indicação também aponta que a área sugerida para a implantação do parque aquático reúne características urbanísticas e logísticas consideradas favoráveis, especialmente em relação à acessibilidade viária e à integração com o Centro de Eventos Elder Galera, já consolidado no município.Nesse contexto, Meidão ressalta a relação do possível empreendimento com eventos de grande porte realizados no local. “Destaca-se, ainda, a sinergia com eventos de grande porte realizados no local, como o Festival Carnavalesco OBA, que possui reconhecimento regional, nacional e internacional, potencializando a atratividade turística e a ocupação permanente da infraestrutura existente”, aponta o legislador.O vereador também afirma que, sob a ótica do planejamento urbano, a proposta encontra respaldo nos princípios do desenvolvimento sustentável e da função social da propriedade, ao prever a implantação de um equipamento de lazer e turismo compatível com o ordenamento territorial, respeitando as diretrizes ambientais e urbanísticas estabelecidas no Plano Diretor Municipal e no Estatuto da Cidade. Segundo ele, a indicação apresentada ao Legislativo atende ainda a demandas de munícipes que levaram a sugestão a ele. “A indicação visa estimular a iniciativa privada à avaliação da viabilidade técnica, econômica, ambiental e urbanística para a implantação do referido empreendimento, atendendo a demandas da população e contribuindo para o desenvolvimento ordenado e sustentável do município”, concluiu.