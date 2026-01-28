O jornal A Cidade conversou com o empresário que está liderando o estudo de viabilidade do projeto
Parque aquático de Olímpia (Foto: Thermas dos Laranjais)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Votuporanga poderá contar com um parque aquático nos moldes do Thermas dos Laranjais, localizado no município de Olímpia. O projeto da iniciativa deve ser apresentado em breve, conforme apurou a reportagem do jornal A Cidade
.
Quem está encabeçando a iniciativa é o empresário votuporanguense Rolando Cesar Castrechini Castilho Nogueira, o Rolandinho, do Grupo Rosa Mística. Em conversa com o A Cidade
, ele explicou que a ideia do parque aquático é um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo por seu pai, Rolando Nogueira, e que deverá contar também com a participação de outros empreendedores. “Votuporanga tem todas as condições em receber um empreendimento deste porte, e em breve futuro será apresentado ao prefeito Jorge Seba, que, igual ao vereador Meidão também está proporcionando todo apoio para viabilidade do empreendimento onde ainda dependerá também da aprovação e viabilidade de outros órgãos competentes”, revelou ele, que acrescentou que está sendo feito um estudo de viabilidade.
A sugestão foi formalizada por meio de uma indicação apresentada na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso. A proposta indica a construção do empreendimento em uma propriedade de 53 alqueires pertencente ao empresário Rolandinho. A área está situada nas imediações do Centro de Eventos Elder Galera, às margens da Vicinal Ângelo Comar.
De acordo com o texto da indicação apresentada na Câmara, a sugestão fundamenta-se na competência constitucional e regimental do Poder Legislativo Municipal de apresentar proposições voltadas ao aprimoramento das políticas públicas e ao desenvolvimento socioeconômico do município, atuando de forma propositiva junto à Administração Pública e à iniciativa privada. “A sugestão de implantação de um parque aquático, inspirado no modelo do Thermas dos Laranjais, de Olímpia, apresenta-se como empreendimento estratégico para a diversificação da matriz econômica local, com relevante potencial de indução ao desenvolvimento do turismo regional, ampliação da oferta de equipamentos de lazer e fortalecimento da cadeia produtiva ligada aos setores de serviços, comércio e hotelaria”, diz o texto.
Ainda segundo o parlamentar, empreendimentos desse porte apresentam elevado efeito multiplicador sobre a economia local, com potencial para gerar empregos diretos e indiretos, ampliar a arrecadação tributária e estimular investimentos complementares em infraestrutura urbana e mobilidade, além de contribuir para a valorização imobiliária das áreas do entorno. O texto da indicação também aponta que a área sugerida para a implantação do parque aquático reúne características urbanísticas e logísticas consideradas favoráveis, especialmente em relação à acessibilidade viária e à integração com o Centro de Eventos Elder Galera, já consolidado no município.
Nesse contexto, Meidão ressalta a relação do possível empreendimento com eventos de grande porte realizados no local. “Destaca-se, ainda, a sinergia com eventos de grande porte realizados no local, como o Festival Carnavalesco OBA, que possui reconhecimento regional, nacional e internacional, potencializando a atratividade turística e a ocupação permanente da infraestrutura existente”, aponta o legislador.
O vereador também afirma que, sob a ótica do planejamento urbano, a proposta encontra respaldo nos princípios do desenvolvimento sustentável e da função social da propriedade, ao prever a implantação de um equipamento de lazer e turismo compatível com o ordenamento territorial, respeitando as diretrizes ambientais e urbanísticas estabelecidas no Plano Diretor Municipal e no Estatuto da Cidade. Segundo ele, a indicação apresentada ao Legislativo atende ainda a demandas de munícipes que levaram a sugestão a ele. “A indicação visa estimular a iniciativa privada à avaliação da viabilidade técnica, econômica, ambiental e urbanística para a implantação do referido empreendimento, atendendo a demandas da população e contribuindo para o desenvolvimento ordenado e sustentável do município”, concluiu.