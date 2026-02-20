Aposentada relatou que havia estacionado o automóvel e, ao retornar, encontrou a roda traseira dentro da cavidade na via

publicado em 20/02/2026

Corcel 76 fica preso após roda afundar em buraco em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUm carro ficou preso após a roda traseira direita afundar em um buraco que se formou sob o peso do próprio veículo por volta das 14h30 desta sexta-feira (20), na rua Rio Grande, esquina com a rua Santos Dumont, no bairro Vila América, em Votuporanga.A reportagem do jornalesteve no local e conforme as informações apuradas, o asfalto cedeu no ponto onde o automóvel estava estacionado, formando uma cavidade que acabou prendendo a roda. A situação ocorreu quando o solo abaixo da camada asfáltica não suportou a pressão exercida pelo peso do carro, provocando o afundamento localizado da via.Em conversa com a reportagem, Marlene Fuza, aposentada de 71 anos, proprietária de um Ford Corcel, de 1976, relatou que havia ido até a casa da irmã e, ao retornar, percebeu que a roda direita traseira estava dentro do buraco. Segundo ela, o veículo estava estacionado regularmente quando o asfalto cedeu.Populares que passavam pelo local ajudaram a erguer o automóvel para que ele fosse retirado da cavidade. Maria Alaíde, aposentada de 76 anos e irmã de Marlene, afirmou que os moradores relatam problemas recorrentes na via. “Aqui é tudo ocado. Eu brinco que aqui é a linha do metrô. Eu moro aqui já faz mais ou menos 15 anos e é só problema”, declarou.