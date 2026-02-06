Foto: A Cidade
A Prefeitura de Votuporanga comunica que iniciará, nesta segunda-feira (23/2), um processo de transição na Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental). A mudança marca o início de uma nova fase na autarquia, focada na revisão e no aprimoramento dos processos internos e de relacionamento direto com o contribuinte.
A Administração Municipal registra seu profundo agradecimento a Luciano Passoni, que esteve à frente da autarquia desde janeiro de 2025. Passoni desempenhou um papel fundamental na condução de projetos estruturantes e técnicos, deixando um legado de dedicação e relevantes serviços prestados ao município.
O nome do novo superintendente será anunciado nos próximos dias pelo prefeito Jorge Seba. O processo de transição tem como missão imediata de estreitar o diálogo com a comunidade e assegurar que a eficiência operacional caminhe lado a lado com a justiça social e a clareza administrativa.