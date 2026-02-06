Corote Combo, Corote Sabores e grandes nomes da música nacional desembarcam em Votuporanga para acompanhar o ritmo intenso da folia

publicado em 13/02/2026

Tradicional no Carnaval do interior paulista, OBA Festival garante o agito da folia carnavalesca durante três dias de festa. Foto: Divulgação

Dos dias 14 a 16 de fevereiro, a Corote, marca da Missiato Indústria e Comércio Ltda., integra a programação do Oba Festival, em Votuporanga , com a presença das linhas Corote Combo e Corote Sabores em uma das festas de Carnaval mais tradicionais do interior paulista. A ação acompanha a intensa movimentação de um público estimado em cerca de 20 mil pessoas ao longo dos três dias do evento, realizado no espaço Mundo Oba, oferecendo ambientes exclusivos e atrações de destaque, como Dennis, Hariel, Eva e Turma do Pagode, em uma programação que acontece das 17h às 3h da manhã. A participação da Corote no Oba Festival integra a campanha CarnaVAR Corote, desenvolvida para o Carnaval de 2026 e inspirada na lógica do VAR do futebol, com o mote “Diversão é tudo. Respeito é regra.”, e o objetivo de incentivar atitudes conscientes e o respeito entre os foliões.Realizado anualmente e consolidado no calendário carnavalesco da região, o Oba Festival já recebeu grandes nomes como Ivete Sangalo, Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Alok, Hardwell, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e reúne em mais uma edição, um público de diferentes cidades e uma programação contínua voltada ao entretenimento.Durante a festa, as linhas Corote Combo e Corote Sabores contam com ativações promovidas pelo evento e reforçam, ao longo da programação open bar, a proposta de variedade e praticidade de consumo, alinhadas ao ritmo do Carnaval e aos diferentes perfis de foliões, além de incentivar uma vivência responsável e consciente durante toda a celebração.Inspirada na lógica do VAR, a Corote criou a campanha “CarnaVAR Corote” que utiliza o humor e a linguagem popular para incentivar atitudes conscientes em meio à celebração. Com o mote “Diversão é tudo. Respeito é regra.”, a proposta é estimular brincadeiras saudáveis e combater práticas como o assédio, tema recorrente durante o período carnavalesco. O conceito traduz o posicionamento da marca ao reforçar que diversão e respeito devem caminhar juntos durante o Carnaval.A campanha é protagonizada pela linha Corote Sabores, bebida pronta para beber (RTD) com 10% de teor alcoólico e 11 sabores no portfólio, reconhecida pela praticidade e possibilidades de escolha. A estratégia reforça a presença da marca em momentos de socialização e celebração, especialmente no Carnaval, período-chave para a categoria de bebidas prontas para consumo.Para Rafael Henrique Martinez, supervisor de marketing da Missiato Indústria e Comércio Ltda., a iniciativa de inserir as linhas no evento parte da observação do comportamento do público em grandes festas carnavalescas como o Oba Festival. “O Carnaval reúne diversão e encontros, mas também exige respeito e convivência. No Oba Festival, incentivamos o público a aproveitar a experiência de consumo das linhas Corote Combo e Sabores com responsabilidade, mostrando que diversão e respeito caminham juntos”, afirma.Elaborada com 8% de teor alcoólico, a linha de coquetéis alcoólicos gaseificados, Corote Combo, atende a demanda de um público que busca a conveniência e o sabor dos tradicionais “copões” em uma proposta mais versátil e descomplicada para momentos de consumo social como o Carnaval. Com quatro sabores reunidos em garrafas de 1 litro, Combo Whisky, Combo Vodka, Gin Tropical e Gin Melancia, a linha da categoria RTD (pronta para beber) acompanha as tendências do mercado que apontam uma preferência por produtos que acompanhem o estilo de vida dos consumidores.De acordo com uma análise da Market Research Future, projeta-se que o mercado brasileiro de bebidas alcoólicas prontas para consumo cresça de US$ 2.195,76 milhões em 2025 para US$ 3.430 milhões em 2035, apresentando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5% durante o período de previsão de 2025 a 2035.Com festas espalhadas em diferentes regiões do país, a Corote marca presença em eventos como o bloco Oi Sumida, em Maringá (PR); Meu Pai Te Ama, em Goiânia (GO); Emirados House, em Pirambu (SE); Douradas de Brotas, em Brotas (SP); Os Caciques, em Santa Cruz da Conceição (SP); o trio Cervejada do Luan, em Balneário Camboriú (SC); além do Oba Festival, em Votuporanga (SP). A agenda inclui ainda blocos em Ribeirão Preto (SP), algumas cidades do interior e da capital paulista, além de diferentes regiões do Brasil, ampliando a presença da marca ao longo de todo o período carnavalesco.O Corote Sabores é uma linha de coquetéis alcoólicos desenvolvida pela Missiato Indústria e Comércio Ltda., que se destaca pela variedade de sabores e pela presença marcante em eventos e celebrações em todo o Brasil. Elaborada com vodka tridestilada sete vezes filtrada e aromas naturais, a linha oferece opções como Baunilha com Limão, Blueberry, Canelinha, Frutas Silvestres, Limão, Maracujá, Melancia, Menta, Morango, Pêssego e Tutti-Frutti, atendendo aos mais diversos paladares.Com embalagens de 500 ml em garrafas PET coloridas e práticas, o Corote Sabores conquistou especialmente o público jovem e universitário, tornando-se presença constante em festas e encontros. A marca é reconhecida por seu slogan "A bebida oficial do rolê", reforçando seu compromisso em proporcionar momentos de descontração e alegria.Os coquetéis gaseificados Corote Combo são a mais recente novidade da Corote, marca da Missiato Indústria e Comércio Ltda., que há 67 anos se destaca na produção e comercialização de bebidas alcoólicas no Brasil e no exterior. Com 8% de teor alcoólico, o lançamento chega em embalagem plástica de 1 litro, desenvolvida para oferecer ainda mais praticidade e sabor aos consumidores. Disponível em quatro versões, cada uma com identidade própria, a linha traz: Gin Melancia, Combo Whisky, Combo Vodka, e Gin Tropical.Fundada no final da década 50 e com 67 anos de experiência, a Missiato Indústria e Comércio Ltda é uma das principais referências na produção e comercialização de bebidas alcoólicas no Brasil e no exterior. Com sede em Santa Rita do Passa Quatro (SP), a empresa é referência em qualidade, oferecendo um portfólio diversificado que inclui marcas icônicas como Cachaça 61, Corote, Corote Drinks ICE, Corote Combo, Skarloff e Seresteiro, atendendo desde o público jovem até os apreciadores tradicionais de cachaças, vodkas e bebidas prontas para consumo.A Missiato comercializa suas bebidas em todo o Brasil e exporta para mercados globais, como Bélgica, Portugal, Paraguai, Angola e Singapura. Para mais informações, acesse: www.missiato.com.br