Criatividade dos foliões nas noites Neon, do Branco e da Fantasia movimenta lojas, ateliês, salões e diversos setores da economia local

publicado em 12/02/2026

Foto: Oba Festival

As noites temáticas do OBA Festival 2026 transformam Votuporanga em um verdadeiro polo criativo e econômico durante o período carnavalesco. Realizado com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento vai além do entretenimento e estimula a produção antecipada dos adereços e acessórios utilizados pelos foliões, impulsionando diretamente o comércio local.No sábado, dia 14, a cidade mergulha na energia da noite Neon, marcada por cores vibrantes e elementos que ganham destaque sob luz negra. A procura por roupas fluorescentes, tintas, acessórios luminosos e itens personalizados cresce de forma significativa. Vitrines entram no clima da festa e estoques são reforçados para atender ao público que busca produções diferenciadas.Domingo, dia 15, é reservado para a noite do Branco, que aposta em uma estética clássica e simbólica. A proposta incentiva a aquisição de peças específicas, calçados e adereços, além de ampliar a demanda por serviços de beleza. Salões, maquiadores e profissionais autônomos registram aumento na procura, fortalecendo uma cadeia de serviços que se organiza para atender ao fluxo ampliado de consumidores.O encerramento temático será na segunda-feira, dia 16, com a noite da Fantasia. Costureiras, ateliês, armarinhos e lojas de tecidos vivenciam crescimento nas vendas e nas encomendas personalizadas. A preparação das fantasias começa semanas antes do evento, estendendo o impacto econômico para além dos dias oficiais de programação.Com a diversidade musical e o público regional e interestadual atraído pelo evento, a rede hoteleira, bares, restaurantes e o setor de serviços registram aumento no movimento. O apoio institucional contribui para a organização e estrutura necessárias para receber visitantes com segurança e qualidade, fortalecendo a imagem de Votuporanga como destino estratégico no estado de São Paulo.Além do impacto comercial, o Carnaval também reforça o compromisso social do município por meio da Pista Solidária do Oba Festival 2026, iniciativa apoiada pela Prefeitura em parceria com a organização do evento, com a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível por dia de evento, ampliando a participação popular e fortalecendo a rede de assistência social.O atendimento para credenciamento e troca de alimentos é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e no sábado, das 8h às 13h, no Parque da Cultura, com entrada pela Avenida Ângelo Bimbato. O cadastro também pode ser feito em plataforma on-line, com criação de login por e-mail ou CPF, e verificação biométrica facial obrigatória, garantindo segurança e agilidade. Após o cadastro, o participante seleciona a opção “Pista Solidária”, escolhe a data desejada e resgata o ingresso. O acesso ao sistema está disponível pelo link: https://pistasolidaria.obafestival.com.br/ O cadastro é realizado com reconhecimento facial, garantindo mais segurança e organização. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade.O município recebe o OBA Festival nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, reunindo grandes atrações nacionais como Dennis DJ, Wesley Safadão, Batom na Cueca, Kamisa 10, Léo Santana, Lauana Prado, Turma do Pagode, MC Hariel, Claudia Leitte, Banda Eva e Veigh. O encerramento fica por conta do Monobloco, que sobe ao palco com clássicos do Carnaval e sucessos que atravessam gerações.A rádioé a emissora oficial do Oba Festival e já iniciou a cobertura completa do maior Carnaval do interior do estado. Quando a festa começar, serão três dias de cobertura completa, com transmissões ao vivo, entrevistas e as principais informações sobre o Oba Festival.