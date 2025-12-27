Reconhecimento máximo do Ministério da Educação valoriza o trabalho dos professores na alfabetização das crianças

publicado em 29/01/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Educação Municipal de Votuporanga começa 2026 com mais importante motivo para comemorar. Pelo segundo ano consecutivo, o município conquistou o Selo Ouro do Ministério da Educação (MEC), reconhecimento máximo concedido às cidades que se destacam no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.O Selo certifica municípios que desenvolvem ações consistentes, planejadas e com resultados efetivos na alfabetização das crianças. A avaliação leva em conta critérios como formação de professores e gestores, acompanhamento da aprendizagem, uso de avaliações educacionais, oferta de materiais didáticos, colaboração com o Estado e cumprimento das metas do Indicador Criança Alfabetizada.Entre os fatores que contribuíram para a conquista estão os investimentos permanentes na formação de professores e gestores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além da valorização de boas práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares da rede municipal.Outro ponto relevante considerado pelo MEC é o uso das avaliações educacionais como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Sílvia Letícia, secretária da Pasta, ressalta que o reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo e contínuo. "Esse selo é, acima de tudo, o reflexo do empenho diário de uma equipe comprometida, que acredita na educação como caminho de transformação. Cada professor, gestor, coordenador e servidor da rede tem um papel fundamental nessa conquista", afirmou.A secretária destacou ainda que o principal objetivo da rede vai além do reconhecimento. “Mais do que receber um selo, o que nos move é a certeza de que estamos garantindo às nossas crianças o direito de aprender, sonhar e construir um futuro melhor. Seguimos trabalhando com esperança, planejamento e muito cuidado para que todas estejam alfabetizadas no tempo certo”, completou.Para o prefeito em exercício, Luiz Torrinha, o reconhecimento reforça a seriedade do trabalho desenvolvido no município.“Receber o Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo é motivo de muito orgulho para Votuporanga. Esse reconhecimento demonstra que estamos investindo com responsabilidade, planejamento e sensibilidade no que realmente transforma vidas: a educação. É resultado de um trabalho sério, construído a muitas mãos, e reforça o compromisso de seguir apoiando e fortalecendo a rede municipal, para que cada criança tenha acesso a uma alfabetização de qualidade e a um futuro com mais oportunidades”, finaliza.