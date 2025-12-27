Mais de 53 mil foram por meio digital, indicando que aplicativo Conecta Votuporanga, plataforma 1Doc e Whatsapp são ferramentas que facilitam a vida do cidadão

publicado em 29/01/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, realizou 77.448 atendimentos ao público em 2025. Deste número, mais de 53 mil foram por meio digital, através do aplicativo Conecta Votuporanga, plataforma 1Doc e Whatsapp, ferramentas que facilitam a vida do cidadão, oferecendo mais agilidade, comodidade e acesso rápido aos serviços públicos, sem a necessidade de deslocamento ou longas filas.Dentro deste número, na Central de Atendimento, localizada no Paço Municipal, foram realizados 18.750 atendimentos presenciais durante 2025. Durante o período, as senhas foram geradas nas modalidades de atendimento geral, preferencial e para emissão de boletos, garantindo organização, agilidade e respeito às prioridades legais.O atendimento telefônico também foi um importante canal de comunicação entre a Prefeitura e a população. Por meio do número 17 3405-9700, os cidadãos puderam obter informações e ser direcionados aos setores responsáveis para a resolução de suas demandas. Ao todo, foram registradas 5.682 ligações telefônicas ao longo do período, reforçando a relevância desse tradicional serviço como ferramenta de orientação e agilidade no atendimento ao público.Além do atendimento presencial, o município também ampliou significativamente os canais digitais. Por meio do Whatsapp, foram registradas 45.449 conversas, demonstrando a eficiência da comunicação direta com os cidadãos.O atendimento eletrônico por e-mail também teve papel importante na comunicação com a população. Os cidadãos puderam enviar dúvidas, solicitações e pedidos de esclarecimento, que foram devidamente analisados e respondidos pela equipe. Ao todo, foram 1.961 e-mails enviados e 1.900 recebidos ao longo do período, demonstrando a efetividade desse canal como mais uma ferramenta de aproximação entre o poder público e o cidadão.Na plataforma digital 1Doc, disponível no site da Prefeitura como Central de Atendimento, foi registrado um volume expressivo de tramitações ao longo do período. Ao todo, foram 3.646 processos abertos e acompanhados de forma eletrônica, permitindo mais organização, transparência e agilidade na gestão dos pedidos da população. A ferramenta tem facilitado o envio de documentos, o acompanhamento das demandas e a comunicação entre os setores, tornando os serviços públicos mais modernos e acessíveis ao cidadão.Mesmo com a disponibilização do aplicativo Conecta Votuporanga, que reúne diversos serviços públicos “na palma da mão”, a Prefeitura mantém o atendimento presencial como um pilar fundamental do relacionamento com a população. A proposta é unir o avanço da tecnologia à tradição de bem atender, oferecendo orientação qualificada e resolvendo dúvidas de forma humanizada.O secretário da Administração, Dr. Leandro, ressalta que a integração entre inovação tecnológica e atendimento presencial qualificado fortalece a relação com o cidadão e assegura serviços públicos mais ágeis, transparentes e eficientes.O prefeito Jorge Seba analisa que uso da tecnologia facilita o acesso aos serviços, mas existem muitas pessoas que ainda preferem o contato direto. “Por isso, investimos tanto nas plataformas digitais quanto na capacitação constante dos nossos servidores, garantindo um atendimento acolhedor, eficiente e resolutivo”, destaca a administração municipal.