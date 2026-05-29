Henry Frank Machado Pimenta garantiu a vaga para a grande decisão nacional após o Campeonato Paulista

publicado em 12/06/2026

Foto: Santa Casa

Quem passa pela portaria da Santa Casa de Votuporanga e recebe o atendimento do Henry Frank Machado Pimenta talvez nem imagine que está diante de um verdadeiro gigante dos ringues. Com pouco mais de um ano de casa, o nosso controlador de acesso acaba de alcançar o ponto mais alto do pódio nacional, consagrando-se Campeão Brasileiro de Kickboxing!A caminhada dourada começou no Campeonato Paulista, onde Henry garantiu a vaga para a grande decisão nacional. O palco do show foi o tradicional Ginásio do Tarumã, em Curitiba, entre os dias 4 e 7 de junho. Encarando os atletas mais duros do país na categoria até 91kg, Henry botou a faixa de campeão no peito e carimbou o passaporte para o Pan-Americano, que será realizado no Chile!Orgulho da liderança e da equipePara quem acompanha o dia a dia do atleta no hospital, a conquista não é nenhuma surpresa, mas sim o reflexo de muita disciplina. O responsável pelo setor de Portaria e Vigilância da Santa Casa, Alan Almeida, faz questão de destacar o orgulho de ter um campeão no time:"Ver o Henry alcançar esse título nacional é motivo de imenso orgulho para todos nós da Portaria e Vigilância. A dedicação, o respeito e a disciplina que ele demonstra nos ringues são as mesmas qualidades que ele traz para o seu posto de trabalho todos os dias, cuidando da segurança e do acesso dos nossos pacientes e colaboradores. Nós, como liderança, fizemos questão de apoiá-lo porque acreditamos no potencial dele. O Henry é um exemplo de superação e agora estamos todos fechados com ele rumo ao Chile!", celebra Alan.A força do "Cinturão da Solidariedade"Mais do que a força dos golpes, o que move o Henry é a gratidão e a energia da torcida que ele construiu nos corredores do hospital."Gostaria de agradecer a Deus por tudo, ao meu mestre Edivino, ao meu professor 'Ninho' e ao pessoal das academias Dragon e Fitcompany. Mas não posso deixar de agradecer, de coração, ao pessoal do hospital que me encheu de palavras de incentivo. Um agradecimento especial aos meus líderes Alan, Sildemar e Vini, que me apoiaram grandemente para esse campeonato, e a todos do meu convívio diário aqui", destaca o campeão.Para o Henry, defender as cores da instituição além-fronteiras tem um significado nobre. "Levar para o mundo o nome da nossa Santa Casa é um privilégio para mim, pois este é um lugar de Luz para a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Isso é só o começo de muitas outras conquistas... OSS!", finaliza o atleta.Agora, a preparação continua. Da portaria da Santa Casa para a América do Sul, Votuporanga inteira e toda a nossa comunidade hospitalar já estão na torcida pelo próximo nocaute no Chile.