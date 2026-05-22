Paciente que esteve recentemente na República Democrática do Congo apresenta sintomas compatíveis com a doença e segue internado sob protocolo de segurança

publicado em 30/05/2026

Caso suspeito de Ebola é investigado no Estado de São Paulo (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Um possível caso de Ebola está sendo apurado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O paciente, que retornou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), apresentou febre, um dos sintomas associados à infecção. Ele permanece internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde recebe atendimento seguindo os protocolos de biossegurança adotados para situações dessa natureza.Com 37 anos, o homem esteve na RDC há aproximadamente dez dias, período que ainda se enquadra na janela de incubação da doença. Além da investigação para Ebola, ele também passa por exames para detectar outras enfermidades, entre elas a malária. As amostras coletadas serão encaminhadas para análises específicas. Até o momento, nenhum resultado confirmou a presença do vírus, motivo pelo qual a ocorrência segue classificada como suspeita.Recentemente, a Secretaria de Saúde paulista divulgou uma atualização em documento com orientações relacionadas ao surto de Ebola que ocorre atualmente na RDC. Segundo o governo estadual, o material estabelece "medidas de vigilância, definição de caso, notificação imediata, isolamento, manejo inicial, fluxos assistenciais e investigação laboratorial no estado".Em 2014, o Emílio Ribas chegou a atender três pacientes considerados suspeitos para Ebola, mas todos os diagnósticos foram posteriormente descartados. A investigação laboratorial do caso atual ficará sob responsabilidade do Instituto Adolfo Lutz.Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o "risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo". A avaliação leva em conta tanto a dificuldade de transmissão da enfermidade quanto a ausência de "voos diretos entre a região afetada e a América do Sul".