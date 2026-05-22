Governador está em Votuporanga, onde cumpre uma série de compromissos

publicado em 29/05/2026

Governador deu entrevista na rádio Cidade 94,7FM Foto: A Cidade

Da redaçãoA decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de enquadrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas foi elogiada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por meio das redes sociais. Na publicação, o chefe do Executivo paulista atribuiu ao senador Flávio Bolsonaro (PL) a articulação junto à Casa Branca para a adoção da medida.Nesta quarta-feira (27), Flávio Bolsonaro esteve reunido com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. De acordo com o senador, Rubio demonstrou apoio à classificação das facções criminosas brasileiras como grupos terroristas."PCC e CV não são facções: são terroristas armados contra o povo brasileiro e com atuação além das nossas fronteiras. Quem domina territórios, impõe toque de recolher, mata inocentes e desafia o Estado pratica terror. O Brasil não pode mais ser refém de bandido. Terrorista tem que estar atrás das grades, sem relativização. Parabéns ao senador @FlavioBolsonaro pela articulação firme e necessária", escreveu Tarcísio.Ao divulgar a decisão, o governo dos Estados Unidos declarou que o PCC e o CV estão entre “as organizações criminosas mais violentas do Brasil”. As autoridades norte-americanas também afirmaram que os grupos possuem milhares de integrantes e são responsáveis por “ataques brutais” contra policiais, agentes públicos e civis.