prazo também é válido para os pedidos de atendimento especializado e para a solicitação de tratamento por nome social

publicado em 03/06/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terminam na sexta-feira, dia 5. Os interessados em participar da avaliação devem realizar a inscrição pela internet, por meio da Página do Participante. O prazo também é válido para os pedidos de atendimento especializado e para a solicitação de tratamento por nome social.O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicarão as provas nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Na edição passada do exame, o município de Votuporanga contou com 3.088 estudantes inscritos para realizar as provas.Os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada automaticamente. No entanto, será necessário acessar a Página do Participante para confirmar a participação no Enem e complementar informações, como o município de realização das provas, a língua estrangeira escolhida e, se necessário, a solicitação de recursos de acessibilidade.Já os demais participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão efetuar a inscrição no exame dentro do prazo estabelecido.Para os candidatos que não são isentos, a taxa de inscrição permanece em R$ 85. O valor poderá ser pago por boleto, gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade da instituição bancária. O prazo para pagamento da taxa segue até o dia 10 de junho.De acordo com o edital do Enem 2026, os participantes podem consultar todas as regras da edição, incluindo o cronograma completo, os procedimentos para solicitação de atendimento especializado e as demais orientações relacionadas à participação no exame.O Enem é utilizado como principal forma de acesso ao ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país, além de servir como critério para programas governamentais voltados à educação.