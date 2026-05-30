A remuneração pode chegar a R$ 5.565,00 para a jornada completa de 40h semanais

publicado em 16/06/2026

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de junho e existem vagas disponíveis para Votuporanga Foto: Redes Sociais

Da redaçãoA Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc), realiza um processo seletivo para a contratação de professores para diversas áreas. O teor da contratação é temporário e a remuneração pode chegar a R$ 5.565,00 para a jornada completa de 40h semanais. Inscrições vão até o dia 19 deste mês e o custo é de R$ 60.O processo está sendo feito para ocupar vacâncias na Educação Básica e em cursos técnicos, sendo esse último nas áreas de Gestão e Negócios, Saúde e Meio Ambiente, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação, Recursos Naturais e Controle e Processos Industriais.Serão várias etapas de avaliação, sendo uma prova objetiva, uma prova prática e a avaliação de títulos. Para os professores do ensino técnico, ainda será necessário passar por uma prova discursiva.Votuporanga será uma das cidades sede onde ocorrerão as provas, mas a Seduc alerta que “a escolha para realização da prova em um dos 77 municípios, sede das 91 Unidades Regionais de Ensino, não vincula o candidato à escolha de vaga, nem à nomeação”. Após as inscrições, a primeira etapa é a prova prática que consiste na simulação de uma videoaula, com duração de cinco a sete minutos, correspondente ao tema proposto, que será divulgado em julho. A segunda etapa é a avaliação de títulos, seguido das provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no começo de agosto.