O evento, organizado pela Associação Turística de Canelones (ATC), realizado entre os dias 15 e 19 de setembro

publicado em 25/08/2026

A Igreja Cristo Obrero e Nossa Senhora de Lourdes, conhecida também como a Iglesia de Estación Atlántida é um patrimônio mundial, com projeto assinado pelo arquiteto Eladio Dieste, em 1958 Foto: Divulgação

A Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur) já está em contagem regressiva para o Encontro Internacional de Comunicadores de Turismo. O evento, organizado pela Associação Turística de Canelones (ATC), realizado entre os dias 15 e 19 de setembro, no Uruguai, apresentando um roteiro ainda pouco conhecido entre os brasileiros e que promete muitas surpresas.A sede do encontro será Atlántida, conhecida como a capital turística da Costa do Ouro, no Departamento de Canelones, mas estão programadas visitas técnicas a várias localidades, inclusive a charmosa capital, Montevidéu.A proposta da organização é proporcionar aos participantes uma leitura ampla da região, aproximando comunicadores de autoridades, operadores, empreendedores e representantes do setor turístico.As atividades começam no dia 15, com a chegada dos participantes ao Aeroporto Internacional de Carrasco, recepção e traslado aos hotéis. À noite, a delegação participa de um encontro de boas-vindas e networking gastronômico.No dia seguinte, ocorre uma atividade institucional sobre a conectividade aérea do Uruguai com Porto Alegre e São Paulo. A programação inclui ainda visita ao centro de formação tecnológica TUMO/UTEC, ao Estádio Centenário e ao Museu do Futebol, além de almoço e circuito panorâmico por Montevidéu, com passagem por alguns dos principais pontos históricos e culturais da capital.A quinta-feira, 17, vai concentrar a programação técnica do encontro. Em Atlántida, no Espacio Dínamo, a agenda prevê abertura institucional e apresentação sobre a integração turística da Região Metropolitana, seguida por um fórum dedicado ao enoturismo e à identidade vitivinícola de Canelones.Outro eixo da programação será o debate sobre turismo nacional, inclusão e desenvolvimento, com temas como hotelaria, acessibilidade, turismo LGBT+, articulação público-privada e fortalecimento dos destinos. À tarde, o Fórum Febtur abordará comunicação especializada, promoção de destinos e oportunidades de cooperação entre Uruguai e Brasil. A programação será complementada por apresentações de destinos e iniciativas de cooperação binacional.O dia 18 será dedicado ao fam press produtivo, patrimonial e enoturístico em diferentes localidades de Canelones, com passagem pela Igreja Cristo Obrero, em uma visita voltada ao patrimônio arquitetônico uruguaio; San Bautista, com sua identidade produtiva e atividade avícola; e San Jacinto, onde a delegação conhecerá aspectos relacionados à Fiesta de la Chacra, com degustação, almoço e apresentação folclórica.O percurso segue por Santa Lucía, com visita à Quinta Capurro e circuito por referências históricas e culturais, e Aguas Corrientes, onde está prevista uma experiência ligada à história do abastecimento de água do Uruguai. Em Los Cerrillos, a programação destaca a identidade cultural relacionada ao canto e à poesia.No final do dia, haverá experiências ligadas à uva, à história e ao patrimônio vitivinícola, incluindo o Museu da Uva e do Vinho e a visita à Bodega Familia Deicas, onde será realizado o jantar oficial de despedida, com encerramento institucional.A saída dos participantes está prevista para 19 de setembro, com uma breve atividade de encerramento na região de Atlántida e traslados coordenados ao Aeroporto Internacional de Carrasco.